Росреестр Подмосковья напомнил о новых правилах установки ВРИ

С 1 марта в России работает новый закон, который регулирует вопросы установки, определения и изменения вида разрешенного использования земельных участков. В Росреестре Подмосковья напомнили, что он также защищает права собственников и застройщиков.

Виды разрешенного использования земельных участков, которые были установлены до 1 марта этого года, остаются действительными.

«Нововведения позволят сократить количество споров, устранить административные барьеры для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений, а также будут способствовать вовлечению земельных участков в гражданский оборот и сокращению инвестиционно-строительного цикла на территории региона», – отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Для уточнения ВРИ необходимо заказать выписку из ЕГРН через Росреестр, ППК «Роскадастр», «Госуслуги» или в МФЦ. Также жителям доступен онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», при помощи которой можно найти нужный объект, введя кадастровый номер или адрес.