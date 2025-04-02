Росреестр Подмосковья напомнил о новой услуге ускоренной регистрации

В Управлении Росреестра по Московской области прошло заседание Общественного совета под руководством депутата Мособлдумы Владимира Шапкина. Основное внимание уделили совместным проектам ведомства и правительства региона.

Среди ключевых достижений ведомства: оформление ипотеки за один день, сокращение сроков регистрации недвижимости, упрощение подачи документов для инвестпроектов, регистрация прав дольщиков по заявлению застройщика, а также улучшение качества электронных услуг.

Председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Московской области Владимир Шапкин отметил важность и актуальность рассмотренных вопросов. По его словам, благодаря работе Общественного совета Росреестр получает обратную связь от пользователей и оперативно выявляет сложности.

Также на встрече обсудили новые законы о земле и недвижимости, в том числе. Помимо этого, с 2025 года появилась услуга «Ускоренная регистрация», которая позволяет быстрее ставить объекты на кадастровый учет и оформлять права.

«Законодательные инициативы направлены на совершенствование сферы регистрации прав и кадастрового учёта, на повышение доступности услуг ведомства и качества жизни людей. Росреестр продолжает работу по совершенствованию законодательства и цифровых сервисов, что способствует упрощению процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав для граждан», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

Среди приоритетных задач на 2025 год Росреестра — продолжение совместных проектов с правительством области, проведение комплексных кадастровых работ, а также реализация программ «Земля для стройки», «Земля для туризма» и «Дачники Подмосковья».