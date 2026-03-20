Росреестр по Московской области зарегистрировал 150 тысяч заявлений в феврале

В феврале 2026 года в Управление Росреестра по Московской области поступило около 153 тысяч заявлений, касающихся объектов недвижимости. Из них на государственный кадастровый учет было подано более 36 тысяч заявлений, а на государственную регистрацию прав — примерно 102 тысячи.

Также стоит отметить, что в рамках единой процедуры было зарегистрировано более 14 тысяч объектов недвижимости. На регистрацию ипотеки поступило более 10 тысяч заявлений, из которых 94% были поданы в электронном виде. Регистрация договоров долевого участия (ДДУ) также активно велась в электронной форме — было подано свыше 3 тысяч заявлений.

Заместитель начальника отдела организации и контроля Наталья Королева подчеркнула: «Электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе и наиболее защищены от неправомерного доступа или утраты».

С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который определяет порядок электронного взаимодействия между Росреестром и юридическими лицами. С 1 января 2026 года к обязательной подаче заявлений в электронной форме присоединились крестьянские (фермерские) хозяйства, садоводческие и гаражные кооперативы, товарищества собственников жилья.