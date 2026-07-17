Росреестр по Московской области провел обследование геодезических сетей

В первом полугодии 2026 года сотрудники Управления Росреестра по Московской области обследовали 172 пункта государственных геодезических сетей. Эти работы необходимы для обеспечения точности измерений, важных для строительства и других пространственных данных.

Пункты геодезических сетей — это конструкции с определенными координатами и высотными отметками, которые используются для распространения единой системы координат и высот. Они играют ключевую роль в высокоточных геодезических и картографических работах, а также важны для градостроительной и кадастровой деятельности.

Наружные знаки пунктов находятся под государственной охраной. В пределах их охранных зон запрещены действия, которые могут повредить или уничтожить знаки, нарушить их местоположение или затруднить доступ к ним. Информацию о границах охранных зон можно получить с помощью электронного сервиса «Публичная кадастровая карта» на портале «Национальной системы пространственных данных» (nspd.gov.ru).

«Управление Росреестра по Московской области продолжает выполнять работы по обследованию пунктов ГГС, анализируя состояние каждого пункта и необходимость работ по его восстановлению», — отметил начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

С 1 июля 2026 года начался прием заявок на премию Правительства РФ в области геодезии и картографии имени Феодосия Николаевича Красовского. Лауреатами премии могут стать граждане России и авторские коллективы. Решение о присуждении премии будет принимать Межведомственный совет, созданный при Росреестре. Подробнее о премии и порядке подачи документов можно узнать на сайте ведомства.