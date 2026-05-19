Росреестр по Московской области проведет профилактику пожаров

Управление Росреестра по Московской области активно участвует в мероприятиях по предупреждению пожаров на различных категориях земель, включая сельскохозяйственные и земли населенных пунктов. Ведомство напоминает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам о необходимости соблюдения правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Особое внимание уделяется предотвращению несанкционированного выжигания сухой травы, разведения костров и проведения пожароопасных работ в условиях сухой и ветреной погоды. Подобные действия могут привести к серьезным последствиям, таким как уничтожение лесных участков, зеленых насаждений, сельскохозяйственных культур, жилых домов, а также гибель людей и животных.

С начала года государственными земельными инспекторами Управления проведено более 50 профилактических бесед. Нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Надежда Мешкова отметила: «Руководствуясь перечнем признаков неиспользования, правообладатели будут знать, чего нельзя допускать на своих земельных участках, и смогут своевременно принять меры, необходимые для соблюдения законодательства».