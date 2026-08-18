Росреестр Московской области помогает дистанционно: как работает приложение «Инспектор

Росреестр развивает цифровые сервисы, автоматизирует процессы и минимизирует личное взаимодействие, создавая удобные онлайн-каналы для решения вопросов, связанных с недвижимостью и землей.

Государственные инспекторы Росреестра по Московской области проводят консультации по вопросам земельного надзора дистанционно с помощью мобильного приложения «Инспектор».

За первое полугодие этого года Управление объявило 121 предостережение о недопущении нарушений обязательных требований, провело 8 профилактических визитов и 53 консультирования. Из них 49 мероприятий проведено с использованием приложения «Инспектор».

Приложение позволяет проводить профилактические и инспекционные визиты в дистанционном формате. Инспектор может осмотреть участок, провести опрос владельца, фиксировать ход проверки с помощью фото-, видео- и аудиоматериалов. Также даются рекомендации по устранению нарушений и предупреждения об административной ответственности за несоблюдение норм.

Чтобы получить консультацию, нужно подать заявление через портал Госуслуг (раздел «Контроль и надзор») или по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/625710/1/form. Необходимо указать вопрос, регион, удобные дату и время. После обработки заявки заявитель получает ссылку для подключения к онлайн-консультации с должностным лицом Управления.

Подробная инструкция доступна по ссылке: https://knd.gov.ru/document/mp.

«Использование приложения «Инспектор» расширяет каналы коммуникации между государством и гражданами, упрощает процедуры взаимодействия и способствует повышению правовой грамотности населения», — отметил заместитель руководителя Управления Владимир Бирюков. Для бизнеса и частных лиц это означает прозрачность процессов, экономию времени и возможность своевременно устранять причины потенциальных нарушений земельного законодательства.