Росреестр изменит требования к документам при «дачной амнистии

С 1 февраля 2026 года Росреестр вводит новые требования к оформлению технической документации при регистрации прав собственности в рамках «дачной амнистии». Технический и межевой план теперь должен содержать адрес объекта, зарегистрированный в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) или Государственном адресном реестре (ГАР), а также уникальный идентификатор FIASID.

Если адреса объекта нет, то перед подготовкой технического или межевого плана собственнику или его представителю необходимо получить адрес, обратившись на региональный портал госуслуг. Без адреса регистрация права собственности может быть временно остановлена до устранения несоответствий, — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Кадастровый инженер обязан следовать следующему порядку: 1. Проверить адрес земельного участка. Если его нет, проинформировать собственника о получении через РПГУ. 2. После получения актуального адреса земельного участка проверить адрес объекта капитального строительства. Если его нет, проинформировать также о получении через РПГУ. 3. Подготовить технический (межевой) план с актуальным адресом и FIASID. 4. Подать пакет документов для государственного кадастрового учета в Росреестр.

Проверить наличие адреса земельного участка или объекта капитального строительства можно на сайте ФИАС (https://fias.nalog.ru/). Подробная информация обо всех услугах Росреестра доступна на официальном сайте ведомства (rosreestr.gov.ru).