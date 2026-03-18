Росприроднадзор раздаст бесплатные путевки во Всероссийский детский центр
Росприроднадзор объявил конкурс на бесплатные путевки во Всероссийский детский центр «Океан», расположенный на берегу Японского моря. Смена для детей младше 18 лет пройдет с 30 сентября по 20 октября. Заявки необходимо подать до 31 марта включительно.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Премия „Экология — дело каждого“, которую мы неизменно поддерживаем в Подмосковье, — уникальное мероприятие, в том числе и потому, что оно совершенствуется, прирастает новыми интересными акциями».
Для участия в конкурсе нужно создать видеоролик или мультфильм на экологическую тематику длительностью от 15 секунд до 2 минут. Работы принимаются в следующих номинациях: * «Поколение будущего»; * «Экопроект»; * «Экотуризм»; * «Экопросвещение»; * «Экомир»; * «Экоблогер»; * «Экомультфильм».
Подробности можно найти на сайте премии: [https://xn--80afbcbeimqege7abfeb7wqb.xn--p1ai/okean/](https://xn--80afbcbeimqege7abfeb7wqb.xn--p1ai/okean/).