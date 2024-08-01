Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте пятого юбилейного сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». На кону дополнительные баллы для поступления в вузы, возможность бесплатного обучения, ценные призы и путевки на море.

«Я рада пригласить всех принять участие в нашей премии „Экология — дело каждого“. 1 августа стартует пятый, юбилейный сезон. Ждем ваши заявки — рисунки, фотографии, видеоролики, мультфильмы, изобретения и исследовательские работы!» — сказала Светлана Радионова.

В этом году в самой популярной номинации «Экофокус» теперь нет верхней возрастной границы. Это значит, что участвовать могут все желающие старше шести лет. Есть изменения и по другим номинациям. Узнать больше информации можно на сайте проекта.

Более 100 российских вузов предоставляют победителям и призерам премии дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. За четыре сезона проекта во Всероссийском детском центре «Орленок», детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России», а также в лагере на Байкале уже отдохнули свыше 600 ребят — это авторы лучших экологических инициатив. За бережное отношение к окружающей среде и популяризацию экологической культуры путевками на черноморском побережье в Сочи поощрили около 40 семей.

На конкурс принимаются интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

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