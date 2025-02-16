Роспотребнадзор проверил качество воды в Белом озере в Шатуре

Администрация муниципального округа Шатура получила официальное письмо от Управления Роспотребнадзора по Московской области, адресованное главе округа Николаю Прилуцкому. В документе сообщается, что качество воды в озере Белое соответствует всем нормам, и никаких отклонений от микробиологических стандартов не обнаружено.

Согласно информации от Воскресенского территориального отдела Роспотребнадзора, содержание нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ в пробах воды также находится в пределах допустимых значений.

Стоит отметить, что в начале февраля жители деревни Дубасово заметили на поверхности озера пятна неизвестного происхождения. В ответ на эти тревоги Николай Прилуцкий поручил комиссии провести выездную проверку, в ходе которой были оценены состояние воды и проведены беседы с обеспокоенными местными жителями. Пробы воды были отправлены на анализ.

«Мы продолжаем разбираться в причинах появления пятен на воде: столкнулись ли мы с необычным природным явлением или это дело рук людей. Ждем ещё результатов исследований воды и экспертного мнения от министерства экологии и природопользования Московской области», — прокомментировал ситуацию глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.