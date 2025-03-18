Роспотребнадзор проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья 15 марта
В подмосковных офисах «Мои Документы» пройдут выездные консультации специалистов Роспотребнадзора, приуроченные к Всемирному дню прав потребителей. Этот день отмечается ежегодно 15 марта. В 2025 году его темой определили «Справедливый переход к устойчивому образу жизни».
Жители Московской области смогут получить ответы на вопросы о защите прав потребителей и проконсультироваться с экспертами. Консультации состоятся 20 марта с 16:00 до 18:00 в МФЦ разных городов, включая Подольск, Истру, Сергиев Посад, Серпухов, Раменское, Орехово-Зуево, Одинцово, Ногинск, Ступино, Щелково, Коломну, Солнечногорск, Дмитров, Воскресенск и Химки.