Роспотребнадзор проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья 15 марта

В подмосковных офисах «Мои Документы» пройдут выездные консультации специалистов Роспотребнадзора, приуроченные к Всемирному дню прав потребителей. Этот день отмечается ежегодно 15 марта. В 2025 году его темой определили «Справедливый переход к устойчивому образу жизни».