Роспотребнадзор приостановил деятельность подмосковной кондитерской фабрики

Роспотребнадзор приостановил деятельность кондитерской фабрики «Сокол» из-за нарушений, выявленных в ходе проверки. На фабрике производился зефир без сахара, который поставляли в торговую сеть «ВкусВилл», а также зефир «Жизель».

Проверка, проводимая Управлением Роспотребнадзора по Московской области, выявила ряд несоответствий. Специалисты осуществили отбор проб готовой продукции, сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для лабораторного анализа. Экспертиза включает проверку микробиологических показателей и маркировки товаров.

В процессе осмотра производства инспекторы обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм. Состояние производственных помещений и технологического оборудования оказалось неудовлетворительным. Также зафиксированы нарушения условий хранения, недостаточный контроль за закладкой сырья и отсутствие подтверждений сроков годности на продукцию.

Деятельность ООО «КФС» приостановили на основании протокола о временном запрете, согласно статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях. Документы о приостановлении работы фабрики уже переданы в суд. Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Московской области распорядилось о прекращении действия деклараций о соответствии на продукцию, выпускаемую предприятием.

В 2021 году в ходе плановой проверки также были выявлены нарушения санитарного законодательства на этом же предприятии.