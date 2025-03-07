Роспотребнадзор Подмосковья напомнил правила профилактики клещевого энцефалита

Вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита, который поражает центральную нервную систему.

Прививку советуют сделать тем, кто живет в районах распространения вируса или планирует поездки в такие места. Также она необходима людям, работа которых связана с сельским хозяйством, лесозаготовкой или живыми культурами возбудителя энцефалита.

Вакцинацию проводят в два этапа с минимальным интервалом в месяц. Иммунитет вырабатывается в течение двух недель после завершения курса. Ч ерез год необходимо пройти ревакцинацию, а затем повторять процедуру каждые три года.

Также при посещении потенциально опасных районов лучше отдавать предпочтение защитной одежде и использовать репелленты.