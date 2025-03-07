Роспотребнадзор Подмосковья напомнил правила профилактики клещевого энцефалита
С наступлением весны возрастает опасность заражения клещевым энцефалитом. Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило главные правила профилактики заболевания.
Вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита, который поражает центральную нервную систему.
Прививку советуют сделать тем, кто живет в районах распространения вируса или планирует поездки в такие места. Также она необходима людям, работа которых связана с сельским хозяйством, лесозаготовкой или живыми культурами возбудителя энцефалита.
Вакцинацию проводят в два этапа с минимальным интервалом в месяц. Иммунитет вырабатывается в течение двух недель после завершения курса. Через год необходимо пройти ревакцинацию, а затем повторять процедуру каждые три года.
Также при посещении потенциально опасных районов лучше отдавать предпочтение защитной одежде и использовать репелленты.