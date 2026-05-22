Роспотребнадзор Подмосковья напомнил главные признаки безопасного пляжа
Перед началом купального сезона жителям Подмосковья напомнили, каким требованиям должны соответствовать официальные пляжи. Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по региону Ольга Старкова отметила, что все зоны отдыха у воды должны пройти обязательную проверку.
Официальный пляж обязан иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности водоема. Места для купания определяют органы местного самоуправления.
Хозяйствующие субъекты, которые осуществляют и будут осуществлять эксплуатацию зоны рекреации у воды, обязаны в соответствии с требованиями санитарного законодательства проводить исследования качества воды и почвы.
Ольга Старкова
Лабораторные исследования воды проводят сразу по нескольким направлениям: микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические.
Результаты проверок публикуют на сайте Роспотребнадзора еженедельно.
Песок и почву на пляжах дополнительно исследуют на наличие паразитов. Контроль проводят как до начала сезона, так и в течение всего лета.
Отдельно в Роспотребнадзоре напомнили, что безопасный пляж должен быть оборудован базовой инфраструктурой.
Минимум того, что должно быть, это душевые, это раздевалки, это туалеты стационарные или привозные модульные кабинки. И обязательно урны.
Ольга Старкова
Кроме того, необходимо ежедневное проведение уборки.
Купание в несанкционированных местах способно привести к неприятностям, поскольку в загрязненной воде могут находиться вирусы, бактерии и паразиты.
Чтобы снизить риски для здоровья, жителям рекомендуют купаться только на официально разрешенных пляжах, избегать водоемов со стоячей водой, не плавать в местах скопления водоплавающих птиц, ходить по пляжу в обуви, а также заранее проверять информацию о состоянии водоемов.