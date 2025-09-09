Роспотребнадзор Подмосковья начал расследование массового отравления в технолицее

Специалисты подмосковного Роспотребнадзора начали эпидрасследование из-за массового отравления учащихся технолицея имени В. И. Долгих. У детей зафиксировали несколько случаев острой кишечной инфекции.

Причина возникновения очага устанавливается. Для этого проводятся лабораторные исследования. О результатах ведомство сообщит дополнительно.

Сейчас в образовательном учреждении проводится дезинфекция. Пищеблок не работает. В столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья.

Инцидент находится на контроле Роспотребнадзора.