Роспотребнадзор не выявил рост заболеваемости ОРВИ в Подмосковье

На неделе со 2 по 8 февраля в Подмосковье не выявили превышений пороговых значений по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор призвал жителей быть внимательными к своему здоровью и соблюдать меры профилактики.

Лабораторный мониторинг показал снижение доли положительных находок вирусов гриппа. При этом наблюдается рост доли вирусов негриппозной этиологии.

Жителей призвали соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и избегать общения с людьми с признаками заболеваний.

«Самое главное — не заниматься самолечением и при появлении любых симптомов респираторного заболевания обращайтесь за медицинской помощью», — сказали в управлении Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле ведомстсва.