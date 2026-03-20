Комплексные кадастровые работы проведут в Подмосковье

С 2025 года в России вступил в силу новый федеральный закон, который изменил порядок проведения комплексных кадастровых работ (ККР). Теперь эти мероприятия осуществляет «Роскадастр» за счет средств федерального бюджета.

Филиал ППК «Роскадастр» по Московской области начал реализацию масштабного проекта на территории 16 городских и муниципальных округов. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов пояснил: «В этом году комплексные кадастровые работы охватят 248 кадастровых кварталов, расположенных в округах: Талдомский, Дмитровский, Истра, Солнечногорск, Богородский, Павлово-Посадский, Можайский, Рузский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Воскресенск, Серпухов, Ступино, Коломна, Луховицы и Серебряные Пруды».

Процесс ККР включает несколько этапов:

С полным перечнем кадастровых кварталов, на территории которых будут проводиться работы, можно ознакомиться на сайте Минмособлимущества. Это позволит собственникам заранее узнать о планируемых мероприятиях и при необходимости принять участие в согласительных процедурах.

