Роскадастр продолжит комплексные кадастровые работы в Подмосковье

В начале прошлого года в России «Роскадастр» начал выполнять комплексные кадастровые работы (ККР) за счет средств федерального бюджета. Это нововведение направлено на уменьшение земельных споров и упрощение оформления участков. В Московской области такие работы проводятся филиалом ППК «Роскадастр».

По сообщению Министерства имущественных отношений Московской области, в 2025 году ККР были выполнены на территории 17 округов Подмосковья. Это позволяет определить точные границы земельных наделов и строений, устранить ошибки в сведениях ЕГРН и вовлечь объекты недвижимости в гражданский оборот.

На расширенном совещании под председательством министра имущественных отношений Тихона Фирсова и директора филиала ППК «Роскадастр» по Московской области Натальи Адигамовой были подведены итоги прошлого года и обозначены задачи на 2026 год.

«Законодательством были определены сельские поселения, деревни и садовые некоммерческие товарищества, чьи земельные участки ранее отсутствовали на кадастровой карте. Для решения этой проблемы государственный подрядчик — Роскадастр — выполняет все требуемые мероприятия для населения безвозмездно», — рассказал Тихон Фирсов.

По словам министра, одной из задач проведения ККР является создание условий для эффективного градостроительства и управления землепользованием. В прошлом году было выявлено 7 790 земельных участков с фактом самозахвата и 1 364 объекта недвижимости, которые не стоят на учете в ЕГРН.

Комплексные кадастровые работы проходят в несколько этапов: сначала кадастровый инженер проводит измерения на местности, затем полученные сведения обрабатываются и анализируются, после чего начинается процесс работы согласительных комиссий с участием собственников. Далее проект карты-плана территории утверждается уполномоченными органами, и завершающий этап — передача подготовленных документов в Росреестр для внесения обновленной информации в ЕГРН.