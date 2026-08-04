Роскадастр поможет установить границы еще 25 тысяч участков в Подмосковье

В этом году в Подмосковье комплексные кадастровые работы проходят на территории 69 кадастровых кварталов, где расположены более 25 тысяч объектов недвижимости. Работы проводят в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Специалисты уточняют границы земельных участков, местоположения зданий и сооружений, объектов незавершенного строительства, а также исправляют ошибки. Это позволит повысить точность сведений в Едином государственном реестре недвижимости.

Работы выполняют в 12 городских и муниципальных округах Подмосковья. Исполнителем выступает филиал Роскадастра по Московской области, а финансируют их из федерального бюджета.

Собственников недвижимости информируют через портал госуслуг и электронную почту, если соответствующие сведения содержатся в ЕГРН. В уведомлениях указывают контакты исполнителей для оперативной связи.

Узнать сроки и порядок проведения работ можно на официальных сайтах Росреестра, Роскадастра и администраций муниципалитетов. Правообладателям рекомендуют участвовать в заседаниях согласительных комиссий, поскольку это помогает защитить имущественные права.

Проведение комплексных кадастровых работ способствует повышению инвестиционной привлекательности региона, а также обеспечивает дополнительную защиту прав собственников.

В Управлении Росреестра по Московской области также напоминают о необходимости соблюдать осторожность: официальные уведомления не рассылают через мессенджеры и социальные сети, они не содержат ссылок на сторонние сайты, запросов персональных данных или требований об оплате.