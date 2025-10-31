Роскадастр Подмосковья напомнил о важности установки границ земельных участков

Проведение любых операций с недвижимостью сегодня строго регламентировано. О том, почему определение точных границ земельного участка — обязательный шаг перед любой сделкой, рассказала директор подмосковного филиала Роскадастра Наталья Адигамова.

Сделки с недвижимостью недопустимы без установленных границ.

«Вся информация должна содержаться в государственном реестре. Это позволит избежать возможных конфликтных ситуаций, когда человек приобретает земельный участок, а по документам его площадь оказывается меньше, чем на самом деле», — пояснила Наталья Адигамова.

Во избежание споров с соседями – особенно при планировании установки забора – она порекомендовала обращаться к кадастровым инженерам.

Причиной неточностей могут быть не только ошибки людей, но и регулярное обновление картографических баз, поэтому дополнительная проверка никогда не помешает.

Кроме того, качественные кадастровые данные напрямую влияют на корректность расчета имущественных налогов. Также услуги специалистов требуются при более сложных операциях, таких как объединение или раздел участков, а также реконструкция объектов.