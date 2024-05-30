Росгвардия задержала в Домодедове мужчину в федеральном розыске

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали 38-летнего гражданина, находящегося в федеральном розыске. Ранее мужчина совершил кражу.

Следуя по маршруту патрулирования, стражи порядка обратили внимание на странную реакцию гражданина на патрульный автомобиль. Мужчина резко изменил направление своего движения и попытался скрыться в лесном массиве.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть.

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