Росгвардия задержала устроившего стрельбу во дворе Балашихи мужчину

Патрулируя улицы, росгвардейцы получили сообщение о том, что двое неизвестных устроили дебош. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что дебоширы находились в состоянии алкогольного опьянения.

К стражам порядка обратился испуганный мужчина. Он рассказал, что двое неизвестных угрожали ему расправой и выстрелили в лобовое стекло автомобиля. Росгвардейцы задержали стрелявшего и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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