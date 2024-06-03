Росгвардия задержала устроившего стрельбу во дворе Балашихи мужчину

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Росгвардия Московской области задержала мужчину, устроившего стрельбу в микрорайоне Никольское-Трубецкое в Балашихе. Гражданин угрожал убийством 68-летнему мужчине.

Патрулируя улицы, росгвардейцы получили сообщение о том, что двое неизвестных устроили дебош. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что дебоширы находились в состоянии алкогольного опьянения.

К стражам порядка обратился испуганный мужчина. Он рассказал, что двое неизвестных угрожали ему расправой и выстрелили в лобовое стекло автомобиля. Росгвардейцы задержали стрелявшего и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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