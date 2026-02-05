Росгвардия задержала пытавшегося проникнуть в детский сад мужчину в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии в Долгопрудном задержали мужчину при попытке проникнуть в детский сад. Нарушитель был пьяный и полуголый.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянении и в одном нижнем белье пытался незаконно попасть в здание детского сада. Из учреждения поступил сигнал тревоги, на который прибыли сотрудники Росгвардии.

«Прибывший на место экипаж Росгвардии выяснил, что на территории жилого комплекса находившийся в состоянии опьянения мужчина в нижнем белье приставал к прохожим. Затем буйный гражданин попытался проникнуть в здание детского сада, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали неподалеку от дошкольного учреждения и передали полиции.