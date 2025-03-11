Росгвардия задержала пушкинца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

33-летнего жителя Пушкина задержали сотрудники отдела охраны Росгвардии. Увидев патрульный автомобиль, мужчина начал нервничать и ускорил шаг. На вопросы правоохранителей отвечал неуверенно, а после признался, что имеет при себе запрещенные вещества.
Стражи порядка арестовали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.
При досмотре в кармане верхней одежды у мужчины обнаружили и изъяли пакет с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, в нем находился мефедрон общей массой 1,07 грамма.
Возбуждено уголовное дело.
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