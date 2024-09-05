Росгвардия задержала подозреваемых в краже из гипермаркета в Подмосковье

Сотрудники Мытищинского отдела Росгвардии по Московской области задержали двух подозреваемых в краже наушников. Инцидент произошел в гипермаркете на 84-м километре МКАД.

Двое мужчин привлекли внимание охранников и те нажали на тревожную кнопку. Сообщается, что один из посетителей магазина спрятал неоплаченные беспроводные наушники в сумку, а затем, минуя кассу, направился к центральному выходу со своим другом.

При общении с росгвардейцами оба вели себя агрессивно, размахивали руками и нецензурно выражались. Оказавших сопротивления мужчин задержали и доставили в отдел полиции. В отношении них возбуждены уголовные дела.

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