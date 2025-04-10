Росгвардия задержала подозреваемую в подделке документов в Солнечногорске

Фото: Главное управление Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в подделке документов девушку в Солнечногорске. Иностранка пыталась оформить банковскую карту по фальшивому паспорту.

Как рассказали в Росгвардии, инцидент произошел в поселке Поваровка. Стражи порядка получили сигнал тревоги во время патрулирования. На месте они выяснили, что одна из клиенток банка при оформлении карты предъявила паспорт с несоответствующими водными знаками.

Росгвардейцы передали 18-летнюю девушку в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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