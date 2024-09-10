Росгвардия задержала подозреваемую в краже товаров из магазина в Одинцове

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали подозреваемую в краже товаров из сетевого магазина. Ей оказалась 47-летняя местная жительница.

Во время патрулирования поступил сигнал тревожной кнопки из гипермаркета в селе Юдино. На месте выяснилось, что на кассе самообслуживания женщина делала вид, что сканирует товары, но оплатила лишь несколько дешевых позиций.

Злоумышленницу задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».