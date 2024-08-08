Росгвардия задержала подозреваемого в обороте наркотиков в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии Московской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Инцидент произошел в Солнечногорске.

Патрулируя улицы округа, стражи порядка обратили внимание на мужчину, идущего рядом с лесополосой. Мужчина не смог пояснить причину своего нахождения в безлюдном месте, отряхивал одежду, нервничал и путался в словах.

У гражданина обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом, а также прибор для определения массы. Мужчину задержали для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что задержанный планировал сбыть вещество путем «закладок» в лесном массиве. По данному факту возбудили уголовное дело.

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