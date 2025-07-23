Росгвардия задержала подозреваемого в краже в магазине в Мытищах
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже в мытищах. Мужчина попытался незаметно пронести мимо кассы две бутылки алкоголя и наушники.
Мужчина в возрасте 62 лет попытался украсть две бутылки коньяка и беспроводные наушники в одном из сетевых гипермаркетов округа. Общая стоимость такого набора составила около трех тысяч рублей.
Попытку хищения заметил сотрудник охраны по камерам видеонаблюдения. После этого он нажал тревожную кнопку, и на место прибыли стражи порядка.
Росгвардейцы задержали нарушителя и передали полиции для дальнейшего разбюирательства.
Гуляющего по улице Лацкова попугая заметили в Жуковском
Росгвардия задержала подозреваемого в краже в магазине в Мытищах
Волонтеры в Химках организовали мастерские по изготовлению масксетей
Более 3 миллионов поездок оплатили картой «Стрелка» в Химках с начала 2025 года
Подмосковных преподавателей музыки пригласили на всероссийский конкурс
Около 19 тысяч жилых домов Подмосковья проверили на готовность к зиме
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте