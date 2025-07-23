Росгвардия задержала подозреваемого в краже в магазине в Мытищах

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже в мытищах. Мужчина попытался незаметно пронести мимо кассы две бутылки алкоголя и наушники.

Мужчина в возрасте 62 лет попытался украсть две бутылки коньяка и беспроводные наушники в одном из сетевых гипермаркетов округа. Общая стоимость такого набора составила около трех тысяч рублей.

Попытку хищения заметил сотрудник охраны по камерам видеонаблюдения. После этого он нажал тревожную кнопку, и на место прибыли стражи порядка.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали полиции для дальнейшего разбюирательства.