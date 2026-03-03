Росгвардия задержала подозреваемого в краже конфет на 10 тысяч рублей в Пушкино

Росгвардия задержала подозреваемого в хищении товаров из сетевого гипермаркета в Пушкино. Мужчина попытался пронести мимо кассы пять упаковок конферт на сумму около 10 тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги с одного из охраняемых объектов Пушкино. Они выехали на место и задержали мужчину, который пытался похитить товары. Недобросовестный посетитель сложил в сумку пять упаковок сладостей на 10 тысяч рублей и попытался вынести их, не оплатив.

Подозреваемым оказался 37-летний приезжий мужчина, ранее судимый за кражу. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.