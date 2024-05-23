Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Коломне

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина в Коломне. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

Патрулируя улицы округа, стражи порядка обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым из ранее переданной ориентировки. По предварительным данным, местный житель украл из магазина на улице Добролюбова 12 упаковок сливочного масла и икру.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».