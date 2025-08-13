Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Коломне

В Коломне сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже кофе в сетевом супермаркете. Им оказался ранее судимый за подобное преступление 43-летний местный житель.
В пресс-службе ведомства рассказали, что он взял с полок три пачки кофе на сумму более четырех тысяч рублей и попытался выйти, не заплатив. Сотрудники службы безопасности заметили это и нажали на тревожную кнопку.
На место оперативно приехали росгвардейцы, задержали нарушителя и передали его полиции. По факту кражи проводится проверка.
