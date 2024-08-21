Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Коломне

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали подозреваемого в краже косметики из магазина. Им оказался 30-летний местный житель.

Во время патрулирования улиц стражи порядка заметили мужчину, который подходил под описание, переданное в ориентировке. Несколько дней назад он украл косметику из сетевого магазина на улице Дзержинского.

Преступник успел скрыться, но попал на камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление в 2021 году. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

Придется ходить и оглядываться. Куда исчез освобожденный «домодедовский упырь»?

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте