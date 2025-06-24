Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Кашире

В Кашире сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже алкоголя в крупном гипермаркете. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Тульской области.

Он взял с полок семь бутылок спиртного на сумму более пяти тысяч рублей и попытался выйти, не заплатив. Сотрудник службы безопасности заметил это на камерах и нажал тревожную кнопку.

На место оперативно приехали росгвардейцы, задержали нарушителя и передали его полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.