Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Балашихе

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину в Балашихе. Его подозревают в краже товаров из магазина.

Правоохранители получили сообщение о попытке кражи во время патрулирования. Тревожная кнопка сигнализации сработала в одном из магазинов.

Приехав на место, сотрудники выяснили, что один из покупателей незаметно пытался вынести товары через кассу, сложив их в рюкзак. Охранник заподозрил мужчину в краже и нажал на тревожную кнопку.

Подозреваемого задержали и доставили в ближайший отдел полиции. По факту проводится проверка.