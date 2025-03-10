Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Балашихе
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину в Балашихе. Его подозревают в краже товаров из магазина.
Правоохранители получили сообщение о попытке кражи во время патрулирования. Тревожная кнопка сигнализации сработала в одном из магазинов.
Приехав на место, сотрудники выяснили, что один из покупателей незаметно пытался вынести товары через кассу, сложив их в рюкзак. Охранник заподозрил мужчину в краже и нажал на тревожную кнопку.
Подозреваемого задержали и доставили в ближайший отдел полиции. По факту проводится проверка.
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