Подмосковная Росгвардия задержала подозреваемого в краже из сетевого гипермаркета в Балашихе. Мужчина в возрасте 43 лет попытался пронести мимо кассы несколько бутылок алкоголя, колбасу и дезодорант.
Мужчина в возрасте 43 лет из реутова посетил сетевой магазин в Балашихе. Он сложил в пакет четыре бутылки виски, колбасу и дезодорант на общую стоимость около 10 тысяч рублей, после чего направился к выходу, минуя кассу.
Охрана заметила подозрительного посетителя и нажала тревожную кнопку. На место приехали стражи порядка — они задержали мужчину и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
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Росгвардия задержала подозреваемого в краже из гипермаркета в Балашихе
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