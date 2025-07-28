Росгвардия задержала подозреваемого в краже из гипермаркета в Балашихе

Подмосковная Росгвардия задержала подозреваемого в краже из сетевого гипермаркета в Балашихе. Мужчина в возрасте 43 лет попытался пронести мимо кассы несколько бутылок алкоголя, колбасу и дезодорант.

Мужчина в возрасте 43 лет из реутова посетил сетевой магазин в Балашихе. Он сложил в пакет четыре бутылки виски, колбасу и дезодорант на общую стоимость около 10 тысяч рублей, после чего направился к выходу, минуя кассу.

Охрана заметила подозрительного посетителя и нажала тревожную кнопку. На место приехали стражи порядка — они задержали мужчину и передали полиции для дальнейшего разбирательства.