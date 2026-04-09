Росгвардия задержала нарушителя общественного порядка в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили инцидент с участием мужчины, устроившего беспорядки на улице. Происшествие случилось 9 апреля в поселке Голубое.

Правоохранители, возвращавшиеся со службы, заметили на дороге человека в неадекватном состоянии: мужчина без одежды выбежал на проезжую часть и начал повреждать припаркованные автомобили, разбивая боковые зеркала. Ситуация могла создать угрозу как для водителей, так и для пешеходов.

Сотрудники Росгвардии оперативно вмешались в происходящее, пресекли противоправные действия и задержали нарушителя.

Им оказался 38-летний местный житель. После этого его передали в распоряжение полиции, где обстоятельства случившегося установят в рамках дальнейшего разбирательства.