Росгвардия задержала дебошира, разбившего стекло иномарки в Щелкове

Мужчина в возрасте 22 лет повредил чужой автомобиль в Щелкове. Его задержали сотрудники подмосковной Росгвардии. Нарушителя передали полиции.
Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о происшествии в одном из дворов Щелкова на улице Пушкина. Там неизвестный мужчина забрался на капот иномарки, разбил лобовое стекло ногами, после чего скрылся в лесу.
«Сотрудники вневедомственной охраны уточнили приметы и задержали правонарушителя, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения», — добавили в Росгвардии.
Полиция проведет проверку по факту происшествия.
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