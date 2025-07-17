Росгвардия задержала дебошира, разбившего стекло иномарки в Щелкове

Мужчина в возрасте 22 лет повредил чужой автомобиль в Щелкове. Его задержали сотрудники подмосковной Росгвардии. Нарушителя передали полиции.

Во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о происшествии в одном из дворов Щелкова на улице Пушкина. Там неизвестный мужчина забрался на капот иномарки, разбил лобовое стекло ногами, после чего скрылся в лесу.

«Сотрудники вневедомственной охраны уточнили приметы и задержали правонарушителя, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения», — добавили в Росгвардии.

Полиция проведет проверку по факту происшествия.