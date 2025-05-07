Росгвардия в Химках открыла набор кандидатов на службу

Центр специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии в Химках продолжает набор на службу сотрудников младшего начальствующего состава. Трудоустроиться могут жители от 18 до 45 лет.

Для сотрудников Росгвардии действуют льготы и социальные гарантии: заработная плата от 55 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, денежная премия за сверхурочную работу, общежитие для иногородних, спецучет в военкомате, удобный график работы и право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Росгвардия — это особое подразделение, образованное на основе внутренних войск МВД. Главные задачи сотрудников — защита государственных и общественных интересов, поддержание общественной безопасности и порядка.

Подробную информацию можно узнать по телефонам отдела кадров: 8 (925) 677-53-16 или 8 (499) 241-77-40.