Росгвардия разыскала потерявшегося в Воскресенске ребенка и вернула матери

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Воскресенске помогли вернуть домой четырехлетнего ребенка, который оказался один в общественном транспорте. Мальчика обнаружили во время патрулирования территории.

К правоохранителям обратился водитель автобуса и сообщил, что в салоне находится маленький пассажир без сопровождения взрослых. Росгвардейцы выяснили обстоятельства произошедшего, установили данные матери ребенка и передали ей сына.

Женщина поблагодарила сотрудников Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области за внимательность, быструю реакцию и помощь.

Позже выяснилось, что ребенок потерялся, когда мать ненадолго отвлеклась в супермаркете во время покупок. Мальчик самостоятельно вышел из магазина, направился к ближайшей остановке и сел в автобус, где его заметил водитель.