Росгвардия проверила работу мечети на улице Карла Маркса в Электростали

Сотрудники ОМОН «Пересвет» и «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с коллегами из МВД провели проверку местной мусульманской религиозной организации на улице Карла Маркса в Электростали. Во время рейда выяснилось, что организация вела миссионерскую деятельность с нарушениями, а земельный участок использовался не по назначению.

Всего проверили 575 человек, среди которых 209 иностранцев. Стражи порядка выявили 15 человек с нарушениями миграционного законодательства и одного гражданина с прекращенным гражданством России. Также проверили 18 автомобилей, водитель одного из которых находился за рулем без документов.

Кроме того, 37 человек доставили в военкомат, 34 из них получили повестки для постановки на воинский учет.