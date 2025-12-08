Главу реабилитационного центра задержали в Егорьевске из-за избиений постояльцев

Сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии по Московской области помогли коллегам из МВД проверить работу реабилитационного центра в Егорьевске, где персонал незаконно удерживал постояльцев. Выяснилось, что центр размещался в частном доме с ограниченным доступом.

На момент проверки там находились 26 человек, проходивших реабилитацию от разных видов зависимостей. Постояльцы рассказали, что сотрудники центра регулярно причиняли им телесные повреждения, связывали и оставляли в подвальном помещении. С поддержкой спецназа Росгвардии задержали руководителя и троих работников центра для дальнейшего разбирательства.