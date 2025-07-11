Росгвардия провела уроки мужества для школьников в Коломне

Сотрудники Росгвардии Московской области провели уроки мужества для школьников в Коломне. Во время мероприятия дети узнали, чем занимаются бойцы и какие у них задачи. Ребятам показали современное оружие, спецсредства, беспилотники и новейшую технику, которую используют сотрудники национальной гвардии.

Сотрудники провели для детей мастер-класс по самообороне и рассказали, как вести себя в случае угрозы теракта. Самым ярким моментом встречи стала возможность почувствовать себя настоящим защитником порядка — дети посидели в служебной машине и познакомились с работой спецсигналов.