Сотрудники Росгвардии Московской области провели уроки мужества для школьников в Коломне. Во время мероприятия дети узнали, чем занимаются бойцы и какие у них задачи. Ребятам показали современное оружие, спецсредства, беспилотники и новейшую технику, которую используют сотрудники национальной гвардии.
Сотрудники провели для детей мастер-класс по самообороне и рассказали, как вести себя в случае угрозы теракта. Самым ярким моментом встречи стала возможность почувствовать себя настоящим защитником порядка — дети посидели в служебной машине и познакомились с работой спецсигналов.
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Росгвардия провела уроки мужества для школьников в Коломне
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