Росгвардия провела уроки безопасности в школах и детских садах Подмосковья

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Росгвардии встретились с дошкольниками в Воскресенске и напомнили им о важности соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Им рассказали, что нужно делать в такой ситуации, если рядом нет взрослого.

Еще одна акция прошла в Орехово-Зуеве. Там реятам из школы №20 рассказали о том, что нельзя принимать от незнакомцев сумки, оставлять свои вещи без присмотра и уходить с незнакомыми людьми.

"Также школьникам рассказали об основных этапах Великой Отечественной войны, которая освободила народы СССР от давления нацистской Германии и ее союзников. Дети узнали о подвиге героев-панфиловцев: 28 молодых солдат на протяжении четырех часов сдерживали атаку соперника, в результате которой сорвали контрнаступление", - добавили в ведомстве.

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