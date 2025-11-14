Росгвардия провела урок самообороны в школе № 18 в Электростали

Подмосковная Росгвардия провела урок самообороны в подшефной школе № 18 в Электростали. Им показали приемы защиты, которые могут пригодиться в опасных ситуациях.

Урок прошел в форме практического занятия, где ребята смогли испытать свои силы и применить полученные знания. Росгвардейцы корректировали технику ребят и объясняли им важные детали. Школьникам также дали рекомендации, уделив особое внимание правильности выполнения движений и скорости реакции.

«Такой подход позволил ребятам не только теоретически изучить самооборону, но и почувствовать уверенность в своих силах, на практике закрепив навыки защиты в случае опасности», — рассказали в ведомстве.

Ребята узнали о том, как оставаться спокойными и быстро реагировать в стрессовых ситуациях.