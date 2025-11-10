Росгвардия провела урок мужества для кадетов в Шатуре

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области провели урок мужества для учащихся кадетского класса школы № 4 имени Героя Советского Союза Жарова в Шатуре. Мероприятие приурочили ко Дню памяти правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга.

Росгвардейцы рассказали школьникам о трудностях и риске службы, о том, как сотрудники ежедневно защищают граждан и обеспечивают их безопасность. Особое внимание стражи порядка уделили памяти коллег, отдавших свои жизни при выполнении служебных задач.

Для кадетов показали фильм о работе Росгвардии и о героических подвигах ее сотрудников. В завершение встречи ребятам вручили буклеты с информацией о памятных местах и именах погибших стражей правопорядка.