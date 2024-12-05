Росгвардия провела патриотический урок в школе № 26 в Люберцах

В 83-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой в школе № 26 в Люберцах прошел патриотический урок. Занятие провел подполковник милиции в отставке Владимир Халяпин совместно с сотрудником вневедомственной охраны.

Председатель люберецкой организации ветеранов войск правопорядка Владимир Халяпин рассказал ребятам о том, что произошло 5 декабря 1941 года, вспомнил о героических подвигах советских солдат и отметил важность сохранения исторического наследия.

В конце встречи росгвардеец напомнил школьникам о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

Россия 5 декабря отмечает один из дней воинской славы. Бойцы СВО, волонтеры и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.