Росгвардия провела патриотические встречи со школьниками и кадетами Подмосковья

В Подмосковье проходит ежегодная акция «Дни Росгвардии», приуроченная к профессиональному празднику. В преддверии этого события сотрудники вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии провели тематические мероприятия и патриотические встречи с учащимися региональных школ.

Сотрудники из Шатуры организовали урок мужества для кадет подшефного гвардейского класса. На занятии ребят познакомили со служебной экипировкой правоохранителей, даже дали примерить защитный бронежилет и каску. Также гости рассказали кадетам о примерах героизма в ходе выполнения сложных и ответственных задач. Об этом передает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Орехово-Зуеве состоялся творческий конкурс для детей сотрудников. На нем представили рисунки с символикой ведомства и его главными геральдическими знаками.

Росгвардейцы из Воскресенска с ветеранами службы провели традиционный турнир по боевому самбо во дворце культуры «Юбилейный». Там воспитанники местной спортивной школы продемонстрировали отличную физическую подготовку и ловкость. Ребят наградили грамотам и кубками.

В Можайске состоялась встреча с учащимися школы «Перспектива». На ней школьникам рассказали историю образования Росгвардии, начиная с самых первых этапов его становления.