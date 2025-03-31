Росгвардия провела патриотические и спортивные уроки в школах Подмосковья

Сотрудники Росгвардии провели патриотические и спортивные занятия для школьников в Подмосковье. Тематические уроки прошли в Серпухове, Электростали, Орехово-Зуеве и Люберцах.

Росгвардейцы провели занятие с воспитанниками образовательного комплекса им. Владимира Храброго в Серпухове. Они показали ребятам патрульную машину и средства индивидуальной защиты.

Спортивное мероприятие также прошло в школе в Электростали.

День открытых дверей росгвардейцы провели Орехово-Зуеве. Школьники посетили экскурсию по подразделению и ознакомились с его историей

«Юные гости познакомились с историей образования отдела и узнали о правилах управления патрульным автомобилем, оборудованным сигнально-громкоговорящей установкой», — добавили в ведомстве.

Профориентационное занятие прошло в школе № 26 в Люберцах, а в Сергиевом Посаде юнармейцы отряда «Молния» ознакомились с образцами техники, которую стражи порядка ежедневно используют в работе.