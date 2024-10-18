Росгвардия провела День открытых деверей для школьников в Серпухове

Сотрудники подмосковной Росгвардии провели День открытых дверей для детей. Ребятам из школы № 19 имени Романа Катасонова провели экскурсию по подразделению Серпуховского отдела вневедомственной охраны.

Как пояснили в ведомстве, росгвардейцы рассказали школьникам о своей работе и объяснили, как подать документы в вузы войск национальной росгвардии России.

Также ребятам показали образцы экипировки и вооружения, которые сотрудники вневедомственной охраны используют в своей работе, и патрульный автомобиль.

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